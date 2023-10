Российское Минсельхоз отказалось от отдельной программы по выращиванию хмеля

Российское Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) не собирается запускать отдельную программу по выращиванию хмеля. Ранее Ассоциация производителей пива выдвинула предложение выделить дополнительные 9,5 миллиарда рублей на развитие хмелеводства.

Фото: openverse by Paul Miller is licensed under CC BY 2.0