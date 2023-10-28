Российское Минсельхоз отказалось от отдельной программы по выращиванию хмеля

Российское Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) не собирается запускать отдельную программу по выращиванию хмеля. Ранее Ассоциация производителей пива выдвинула предложение выделить дополнительные 9,5 миллиарда рублей на развитие хмелеводства.

Фото: openverse by Paul Miller is licensed under CC BY 2.0

Однако Минсельхоз отклонил это предложение. По информации РБК, ведомство отказывается разрабатывать отдельную программу по выращиванию хмеля и включать её в государственную программу поддержки сельского хозяйства. Это связано с тем, что в России уже существует достаточное количество мер поддержки для этой отрасли.

В Минсельхозе также подчеркнули, что крупнейшие производители пива должны активно участвовать в финансировании выращивания хмеля в соответствии с потребностями своих производственных программ.

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