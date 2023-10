Your browser does not support the audio element.

Словакия перед принятием Евросоюзом новых санкций против России будет требовать объяснений, каковы возможные последствия, сообщил премьер-министр Роберт Фицо по итогам саммита лидеров стран ЕС.

Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.