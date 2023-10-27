Словакия будет требовать от ЕС объяснений о последствиях санкций против России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Словакия перед принятием Евросоюзом новых санкций против России будет требовать объяснений, каковы возможные последствия, сообщил премьер-министр Роберт Фицо по итогам саммита лидеров стран ЕС.

Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.

По его словам, Братислава намерена требовать глубокого анализа каждого пункта санкций, как они могут отразиться на Словакии, сообщает ТАСС.

Премьер-министр отметил, что его страна не поддержит санкции в сфере атомной энергетики.

В Словакии сейчас действуют две атомные станции, которые были построены при содействии Советского Союза. Они, в частности, были ориентированы на получение российского топлива для ядерных реакторов.

Санкции против РФ, по мнению премьера, не эффективны, но, по его словам, он не обязательно будет отвергать их все, его позиция будет зависеть исключительно от национальных интересов Словакии, сообщает ТАСС.

При этом ранее Фицо говорил, что все антироссийские санкции негативно отражаются на его стране. Но сейчас скорректировал свою точку зрения по этому вопросу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.