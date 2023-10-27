Глава ЦБ Набиуллина признала, что в России цены растут быстрее, чем ожидалось

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему ЦБ вынужден был повысить ключевую ставку до 15% годовых.

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Эльвира Набиуллина рассказала, что ценовая динамика последних месяцев в два раза превысила ожидания. Она отметила, что от ЦБ потребовался жёсткий подход в вопросе денежно-кредитной политики.

Глава ЦБ рассказала, что в 2024 году инфляцию попытаются остановить на отметке 4%.

"Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре. Даже если вынести за скобки разовые факторы, текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию", — сказала Нибиуллина.

Ранее сообщалось, что в РФ ожидается рост цен в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 15 процентов.

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