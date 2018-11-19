Банки нашли способ забрать у россиян доллары

Десятка крупнейших банков России повысили ставку по долларовым вкладам. Это произошло в предверии новых антироссийских санкций.

Ранее в октябре в ряде СМИ появилась информация о том, что россияне на фоне слухов о вводе санкций принялись массово выводить из банков свои деньги. Так, в сентябре валютные депозиты крупнейших финансовых учреждений уменьшились на сотни миллионов долларов.

В попытке увеличить привлекательность валютных вкладов, банки стали повышать ставки: например, в Бинбанке и в "Открытии" ставка увеличилась с 0,8% до 3,5%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр финансов России Антон Силуянов призвал россиян не обналичивать доллары, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина о том, что снижение роли американской валюты будет способствовать том, что США не сможет использовать доллар в качестве орудия политических манипуляций. Также Силуянов поделился мнением о том, что Россия пойдёт по пути дедолларизации. Для этого, по его словам, будут введены некоторые налоговые преференции: например, для тех экспортёров, кто будет использовать для проведении сделок в качестве валюты рубль, ускоренный возврат по НДС. Со слов же специалистов в области экономики, можно судить о том, что дедоллоризации не будет.

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