В России сократилось число регионов с дефицитом бюджета

По информации на 1 ноября этого года, доходы бюджетов регионов выросли почти на 10 триллионов рублей. При этом число областей с дефицитом бюджета существенно уменьшилось.

По словам руководителя комитета Государственной Думы РФ по бюджету Андрея Макарова, консолидированные доходы регионов выросли на 9923 триллионов рублей. Также чиновник отметил, что рост, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, достиг около 14%, передает Moneytimes.ru.

Как подчеркнул Макаров, годом ранее в РФ было 29 регионов с дефицитом бюджета, а сегодня их 17. Это хорошая тенденция, но и актуальные цифры очень серьезные, считает глава думского комитета.

Кроме этого, Макаров напомнил, что в конце 2017 года, в соответствии с решением президента России Владимира Путина, была проведена реструктуризация бюджетных кредитов, что выступило неплохой поддержкой регионам. Но сегодня девять областей свои обязательства, принятые по реструктуризованным кредитам, не исполнили. В результате, семь из них вернулись в бюджет. По мнению чиновника, причиной такой ситуации является безответственность.

Фото: uprsoc.tmbreg.ru

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