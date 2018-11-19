В России сократилось число регионов с дефицитом бюджета

По информации на 1 ноября этого года, доходы бюджетов регионов выросли почти на 10 триллионов рублей. При этом число областей с дефицитом бюджета существенно уменьшилось.
По словам руководителя комитета Государственной Думы РФ по бюджету Андрея Макарова, консолидированные доходы регионов выросли на 9923 триллионов рублей. Также чиновник отметил, что рост, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, достиг около 14%, передает Moneytimes.ru.
Как подчеркнул Макаров, годом ранее в РФ было 29 регионов с дефицитом бюджета, а сегодня их 17. Это хорошая тенденция, но и актуальные цифры очень серьезные, считает глава думского комитета.
Кроме этого, Макаров напомнил, что в конце 2017 года, в соответствии с решением президента России Владимира Путина, была проведена реструктуризация бюджетных кредитов, что выступило неплохой поддержкой регионам. Но сегодня девять областей свои обязательства, принятые по реструктуризованным кредитам, не исполнили. В результате, семь из них вернулись в бюджет. По мнению чиновника, причиной такой ситуации является безответственность.
Фото: uprsoc.tmbreg.ru
Читайте также:
Алмазодобывающие компании перечислили в бюджет Приморья свыше 2 млрд рублей налогов
Мэрия Омска планирует погасить долги за счет кредитов
Финансовый гороскоп на 19 ноября 2018 года
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
"Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину", - считает эксперт "Правды.Ру".
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Россияне не ждут, а готовятся к безрадостному и небогатому будущему - такой вывод, практически, сделан в исследовании ВЦИОМ
Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?