Росстат: овощи значительно выросли в цене за неделю

В Росстате назвали список продуктов, существенно поднявшихся в цене за прошлую неделю. Специалисты отметили, что больше всего подорожали овощи, в том числе, огурцы и томаты.

Как пояснили в Росстате, стоимость некоторых видов овощей увеличилась крайне быстро. В первую очередь, это относится к огурцам, цена которых с начала ноября этого года выросла на 23%. Помидоры теперь можно купить на 14% дороже - на столько поднялась цена овоща за последние семь дней, пишет Moneytimes.ru.

Также специалисты Росстата отметили, что стоимость названных продуктов была значительно выше в декабре прошлого года, в отличие от картофеля, лука и капусты, приближающихся к рекордному уровню.

По мнению экспертов, рост цен в этой ситуации является закономерным процессом. Он вызван увеличением спроса при отсутствии повышения предложения. Но резкого перепада цен, скорее всего, не будет, полагают специалисты.

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