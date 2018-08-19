Вашингтон предупредили: санкциями против РФ не приманить покупателей сжиженного газа

Москва осознает, что новые санкции США могут быть введены против проекта "Северный поток — 2". Однако это не остановит строительство газопровода и не выстроит очередь из покупателей за американским сжиженным природным газом. Таково мнение первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.
Беседуя с сотрудниками РИА "Новости", он не отверг мысль о том, что лидеры РФ и ФРГ Владимир Путин и Ангела Мергель на субботней встрече обсуждали грядущие санкции Вашингтона. Кроме того, они подчеркнули, что это лишь экономический проект.
Спикер уверен, участники не покинут "Северный поток — 2" из-за "козней" Белого дома. Кроме того, санкции США против проекта явным образом покажут: Вашингтон пытается таким способом "выдавить конкурентов". Агрессивность, убежден сенатор, лишь оттолкнет покупателей от сжиженного газа. Кроме того, спикер напомнил, что Пекин уже желает приобретать трубопроводный газ у Москвы.
Стоит заметить, The Wall Street Journal утверждает: новый пакет американских санкций против компаний-участниц "Северного потока — 2" сейчас в высокой стадии проработки и может быть введен в ближайшие недели.
Источник фото: Fotodom.ru
Читайте также:
Россия и Германия "сверили часы"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Китай заманивает Украину в "долговую ловушку", преследуя свои внутренние цели, но Россия может извлечь из этого политическую выгоду. Однако есть одно "но".