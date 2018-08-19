Вашингтон предупредили: санкциями против РФ не приманить покупателей сжиженного газа

Москва осознает, что новые санкции США могут быть введены против проекта "Северный поток — 2". Однако это не остановит строительство газопровода и не выстроит очередь из покупателей за американским сжиженным природным газом. Таково мнение первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

Беседуя с сотрудниками РИА "Новости", он не отверг мысль о том, что лидеры РФ и ФРГ Владимир Путин и Ангела Мергель на субботней встрече обсуждали грядущие санкции Вашингтона. Кроме того, они подчеркнули, что это лишь экономический проект.

Спикер уверен, участники не покинут "Северный поток — 2" из-за "козней" Белого дома. Кроме того, санкции США против проекта явным образом покажут: Вашингтон пытается таким способом "выдавить конкурентов". Агрессивность, убежден сенатор, лишь оттолкнет покупателей от сжиженного газа. Кроме того, спикер напомнил, что Пекин уже желает приобретать трубопроводный газ у Москвы.

Стоит заметить, The Wall Street Journal утверждает: новый пакет американских санкций против компаний-участниц "Северного потока — 2" сейчас в высокой стадии проработки и может быть введен в ближайшие недели.

Источник фото: Fotodom.ru

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