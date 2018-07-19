Подмигивание как способ оплаты покупок: технологию внедрят в 2019 году

Всего лишь через год можно будет оплачивать купленное с помощью мимики. Технологию планирует внедрить MasterCard. Для совершения покупки достаточно будет, по словам вице-президента корпорации Михаила Федосеева, подмигнуть в видеокамеру любого мобильного устройства — selfie pay.

Фото: Fotodom. ru

Возможность будет доступна в любых приложениях, с помощью которых можно совершать покупки или другие финансовые операции. Для того, чтобы начать пользоваться selfie pay, держателю карты нужно будет снять селфи-видео с подмигиванием и сохранить его в приложении MasterCard.

Тогда пользователю достаточно будет моргнуть в видеокамеру телефона, и его личность будет авторизована.

Между тем в банковской сфере происходят и другие события. Так, приятной будет новость для поклонников только что закончившегося ЧМ-2018. Как ранее писала "Правда.Ру", на июль 2018 года в Сбербанке назначили выпуск премиальной бизнес-карты, среди преимуществ которой, в частности, бесплатный доступ в бизнес-залы LaungeKey в аэропортах по всему миру, скидки и привилегии от платежной системы. Но самое интересное — ее эксклюзивный дизайн, подготовленный специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Совместно с Visa появится ограниченная серия бизнес-карт с таким оформлением.

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