Подмигивание как способ оплаты покупок: технологию внедрят в 2019 году

Всего лишь через год можно будет оплачивать купленное с помощью мимики. Технологию планирует внедрить MasterCard. Для совершения покупки достаточно будет, по словам вице-президента корпорации Михаила Федосеева, подмигнуть в видеокамеру любого мобильного устройства — selfie pay.
Возможность будет доступна в любых приложениях, с помощью которых можно совершать покупки или другие финансовые операции. Для того, чтобы начать пользоваться selfie pay, держателю карты нужно будет снять селфи-видео с подмигиванием и сохранить его в приложении MasterCard.
Тогда пользователю достаточно будет моргнуть в видеокамеру телефона, и его личность будет авторизована.
Между тем в банковской сфере происходят и другие события. Так, приятной будет новость для поклонников только что закончившегося ЧМ-2018. Как ранее писала "Правда.Ру", на июль 2018 года в Сбербанке назначили выпуск премиальной бизнес-карты, среди преимуществ которой, в частности, бесплатный доступ в бизнес-залы LaungeKey в аэропортах по всему миру, скидки и привилегии от платежной системы. Но самое интересное — ее эксклюзивный дизайн, подготовленный специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Совместно с Visa появится ограниченная серия бизнес-карт с таким оформлением.
Читайте также:
Сбербанк расстарался: уникальные карты с символикой ЧМ-2018 и новые сервисы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.