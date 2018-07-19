Денег нет, держитесь там: Минтруд приговорил работающих пенсионеров

Чтобы вернуть индексацию пособий для работающих пенсионеров, бюджету необходимы дополнительные 250 млрд рублей в год. Об этом рассказал глава минтруда Максим Топилин, сообщает "Интерфакс".

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"Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств", - об этом Топилин заявил на заседании Госдумы, где рассматривается пенсионная реформа.

Глава минтруда отметил, что, как только работник выходит на пенсию, он получает все предыдущие индексации.

Ранее "Правда.Ру" писала, до 2016 года пенсии продолжающих работать россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако потом индексация была отменена в связи с экономической ситуацией в стране.

В начале апреля 2018 года были проиндексированы социальные пенсии - их получают граждане, имеющие инвалидность. Размер повышения составил четыре процента.

26 июня Силуанов заявил, что средняя пенсия в России к 2024 году должна вырасти до 20 тысяч рублей. А уже 14 июня Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, которое будет происходить поэтапно: к 2034 году возраст выхода на пенсию будет составлять 65 лет у мужчин и 63 года у женщин. Реформа начнется в 2019 году.

Министр финансов Антон Силуанов выступил с заявлением, что правительство не будет индексировать пенсии работающих россиян в рамках пенсионной реформы.

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