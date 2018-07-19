Уже успели: купюры в 2000 рублей начали подделывать

Представители Банка России рассказали, что за второй квартал 2018 года были выявлены 16 фальшивых купюр номиналом в 2 тысячи рублей. Об этом сообщает "РБК".

кадр из официального видео Банка России

В своей статистике ЦБ отмечает, что это первые случаи подделки новых банкнот. Купюра в две тысячи рублей поступила в обращение осенью прошлого года. В предыдущих отчетах за второй квартал 2017 года и первый 2018-го информации о фальсификации не было. Банкноту номиналом 200 рублей не подделывали, по данным Центробанка.

В феврале прокуратура Амурской области сообщала, что фальшивыми двумя тысячами пытался расплатиться клиент АЗС в селе Среднебелая. Местные полицейские задержали мошенника, который распечатал банкноту на струйном принтере.

Ранее "Правда.Ру" писала, 12 октября 2017 года руководство Банка России ввело в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Напомним, символы на новых банкнотах были выбраны по итогам общероссийского голосования. Теперь купюры также содержат защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.

Отметим, банкнота номиналом 200 рублей оформлена видами Севастополя. На лицевой стороне - изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной - вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Русский, на оборотной ее стороне - космодром "Восточный" в Амурской области.

Читайте также:

Глава ЦБ РФ спела про 200 и 2000 рублей. Видео