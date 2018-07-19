Чудеса: Aliexpress обещает доставку день в день

Торговая площадка Tmall, которая работает на базе Aliexpress в России, будет осуществлять доставку товара в день заказа. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на сообщение Aliexpress.

Сервис должен начать свою работу уже с сегодняшнего дня. Пока услуга будет доступна исключительно жителям столицы. Затем получить свой посылку в день заказа смогу покупатели по всей России.

Сообщается, что доставлять день в день будут в первую очередь бытовую технику и популярные электронные приборы. Позднее мгновенно можно будет получить товар из любой категории.

Ранее стало известно, что Aliexpress начнет доставку посылок в постаматы и пункты выдачи. Такое нововведение позволит россиянам получать заказы в течение 8-15 дней.

Ранее "Правда.Ру" писала, создатели платформы Yodse решили показать производителям и покупателям все плюсы использования криптовалют и блокчейна в области торговли на примере своей площадки и нашли реальное применение данных цифровых технологий.

Косвенным конкурентом для платформы Yodse является мировая онлайн B2B-площадка для торговли Alibaba/AliExpress, где представлены различные группы промышленных товаров.

Таким образом, Yodse станет уникальной торговой площадкой в своем роде за счет своих сравнительных преимуществ. Yodse (Your Open Direct Sales Ecosystem) - децентрализованная, прозрачная, глобальная экосистема, которая позволит напрямую связать производителей и покупателей промышленных товаров по всему миру.