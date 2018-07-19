Потому что нет доверия: в ТК появится новое основание для увольнения

Бизнес-сообщество обратилось к Минтруда с предложением внести в Трудовой кодекс новое основание для увольнения, которое коснется исключительно коммерческих организаций. Этим основанием, по данным "Известий", должна стать — утрата доверия.
Директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак отметил, что сейчас вопрос находится на стадии обсуждения. По его мнению, поправка может иметь место, однако коснуться она должна лишь "ограниченного круга компаний".
Поправка призвана помочь в борьбе с "промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией", а также — способствовать сохранению интеллектуальной собственности.
На сегодняшний день такая норма применима только к госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов, военным и работникам, обслуживающим денежные или товарные ценности.
Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", в ближайшие шесть лет из-за цифровизации услуг в России сократят 30% работников. Об этом рассказал председатель счетной палаты Алексей Кудрин.
По мнению экспертов, цифровизация за 12 лет может "освободить от работы" 12,5 млн работников. Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что ухудшение демографической ситуации абсорбирует только 1,5 млн из них. Остальным придется искать работу.
Читайте также:
Кудрин: россиян ждут массовые увольнения - так надо
Девять признаков грядущего увольнения
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Дело о хищении $1,5 млрд, неуплате налогов в РФ и США Уильямом Браудером может уничтожить репутацию оппонентов Трампа, а некоторых и вовсе отправить в тюрьму.