Сколько зарабатывает средний класс в России? Названы точные цифры

На сегодняшний день (июнь 2018 года) для того, чтобы причисляться к среднему классу в России, необходимо зарабатывать от 60 до 121 тыс. рублей в зависимости от региона. Таковы данные информагентства РБК, которое ссылается на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства.

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Самая высокая цифра по понятным причинам в столице — 121,1 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

В Московской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Чукотском и Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях речь идет о 72,7 — 96,9 тыс. рублях.

В остальных регионах представители среднего класса зарабатывают 60 — 72,7 тыс. рублей.

Если говорить об атрибутах, присущих людям с таким уровнем доходов, то, по словам эксперта Елены Анисимовой, это — машины и недвижимость, даже приобретенные в кредит, возможность оплаты всех необходимых счетов, отдых за границей, а также возможность делать накопления.

Портрет среднестатистического россиянина, принадлежащего к среднему классу, таков: он имеет высшее образование и зарабатывает либо умственным трудом, либо за счет собственного бизнеса.

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