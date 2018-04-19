IV Ялтинский международный экономический форум: как бороться за инвесторов

На IV Ялтинском международном экономическом форуме "Будущее мира. Будущее России" (ЯМЭФ) завершилась сессия "Регионы России: успешный опыт построения благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной активности. Предоставление результатов исследования о деятельности специализированных организаций по работе с инвесторами".

Фото: пресс-служба Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)

Диалог модерировал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Спикеры сошлись во мнении, что улучшению инвестиционного климата в регионах мешают сложности в взаимодействии между местными чиновниками и бизнесом, а также конкуренция среди региональных властей за инвесторов.

Руководитель департамента развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Виталий Храмушин рассказал, что в ходе работы над национальным рейтингом состояния инвестиционного климата в регионах, выяснилось, что половина участников рейтинга не применяют лучшие практики, используемые регионами - передовиками.

"Региональные власти часто не хотят менять уже сложившиеся методы работы и действующую систему распределения заказов, даже если соседние регионы демонстрируют более высокие показатели. Реального обмена опытом между регионами не приохотит - идет борьба за инвестора. Никому не хочется делиться с соседями своими наработками, а там, где это происходит по велению федеральных властей все, равно не раскрываются нюансы", - подтвердил сопредседатель "Деловой России", председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности Антон Викторович Данилов-Данильян.

По его словам, в регионах также существуют сложности с донесением информации от властей до предпринимателей. "Я не говорю о грамотном предоставлении информации на английском языке. Часто не понятна сама структура сайта, не понятно, к кому обращаться, а если и понятно, то отсутствует обратная связь. На первом этапе вроде существует полная открытость, а на следующих этапах начинает возникать бюрократическая ватная ситуация, нехорошая и очень отталкивающая инвесторов", - пояснил Данилов-Данильян.

Также спикерами этой сессии выступили заместитель начальника Управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Григорий Караков, директор Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по региональному развитию Рафаэль Хусяиншин, гендиректор ГК "Доверие" (Санкт-Петербург) Дмитрий Панов и гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

IV Ялтинский международный экономический форум "Будущее мира. Будущее России"проходит с 19 по 21 апреля в Крыму. Организаторы форума - правительство Крыма, фонда "Крымконгресс". В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран, общий объем подписанных соглашений оценивался в 100 млрд. руб.

Ожидается, что в этом году на ЯМЭФ приедет более 3 тыс. человек, из них свыше 500 иностранцев из более чем 71 страны.