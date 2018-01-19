Танкер с российским газом не пустили в США

Танкер Gaselys с российским газом за день до прибытия в Бостон развернулся и отправился в испанский порт Альхесирас.

Как сообщает Bloomberg, судно должно было достичь восточного побережья США 13 января. Североамериканское подразделение компании Engie SA, являющееся владельцем груза, не комментирует изменение в маршруте танкера.

Ранее сообщалось, что танкер, принадлежащий французской компании Engie, везет груз сжиженного топлива с проекта "Ямал СПГ" в США. По словам экспертов издания, подобная поставка полностью "противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа".

Отметим, что стороны договорились о поставке из-за холодной погоды и снежных штормов на восточном побережье США. "Правда.Ру" ранее писала о том, что 22 августа Вашингтон отправил Киеву первую партию угля в рамках соглашения между компаниями "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources. Согласно заключенному контракту, на Украину до конца года будет передано 700 тысяч тонн энергетического угля.

О том, к чему могут привести поставки американского сырья в Европу, в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал Рустам Танкаев, член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии.