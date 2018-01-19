Немецкий министр попросил Россию снять продуктовое эмбарго

Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт высказал идею о том, что Евросоюз должен принять меры, которые поспособствовали бы отмене Москвой продуктового эмбарго.

По словам Шмидта, необходимо добиться отмены Россией продуктовых санкций против товаров из ЕС. Он сообщил на открытии международной сельскохозяйственной ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине, что Россия после некоторого перерыва вновь представила свои товары на данной ярмарке.

Отметим, что за отмену торговых ограничений выступил и президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид, напомнив, что до санкций Россия наравне с США и Швейцарией входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что рооссийские правительство в конце 2017 года расширила продовольственное эмбарго против стран Запада. Эта мера никак не скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны.

Согласно документа, в перечень запрещённых к ввозу в Россию продуктов были включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.Таким образом, под запрет попадают "свежие, охлаждённые или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции)"

Документ также запрещает импорт свиного, говяжьего, козьего жира и продукты из него. "Правда.Ру" ранее писала о том, что с прошлой весны российское правительство начало смягчать эмбарго на ввоз турецкой сельхозпродукции.

В октябре прошлого года власти разрешили ввоз косточковых и цитрусовых, был снят запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики. Однако, как выяснилось, ужесточение конкуренции на родном рынке из-за отмены санкций - это не самая серьезная угроза для российских сельхозпроизводителей. Есть проблемы и масштабнее.