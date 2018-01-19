Руководство "Нафтогаза" считает, что гарантий остановки строительства "Северного потока-2" нет, поэтому Украине нужно готовиться к наихудшему сценарию.
В "Нафтогазе" прокомментировали недавнюю статью британского эксперта Алана Райли, который перечисляет негативные последствия газопровода для Киева.
По словам представителей компании, "к сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС".
Они также отметили, что преданность общеевропейским идеалам во многих странах является очень прочной, пока не входит в противоречие с финансовыми интересами.
"Поэтому полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем - никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", - отмечают в "Нафтогазе".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что глаава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания не подтверждает задолженность перед компанией "Газпром" в размере $2 млрд.
Коболев пояснил, что сумма станет известна только после вынесения стокгольмским арбитражем второго решения по контракту на транзит. Суд должен закончиться в феврале 2018 года.
"Напомню, что в том трибунале мы нападаем. В этом - мы защищались от требований на многие миллиарды долларов, полный расчет - это 75, а в трибунале транзитном мы атакуем, мы требуем 16 "Газпром" ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое окончательное сальдо расчетов", - отметил Коболев.
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