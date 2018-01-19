"Нафтогаз" призвал Украину приготовиться к худшему

Руководство "Нафтогаза" считает, что гарантий остановки строительства "Северного потока-2" нет, поэтому Украине нужно готовиться к наихудшему сценарию.

Фото: nord-stream2.com

В "Нафтогазе" прокомментировали недавнюю статью британского эксперта Алана Райли, который перечисляет негативные последствия газопровода для Киева.

По словам представителей компании, "к сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС".

Они также отметили, что преданность общеевропейским идеалам во многих странах является очень прочной, пока не входит в противоречие с финансовыми интересами.

"Поэтому полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем - никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", - отмечают в "Нафтогазе".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что глаава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания не подтверждает задолженность перед компанией "Газпром" в размере $2 млрд.

Коболев пояснил, что сумма станет известна только после вынесения стокгольмским арбитражем второго решения по контракту на транзит. Суд должен закончиться в феврале 2018 года.

"Напомню, что в том трибунале мы нападаем. В этом - мы защищались от требований на многие миллиарды долларов, полный расчет - это 75, а в трибунале транзитном мы атакуем, мы требуем 16 "Газпром" ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое окончательное сальдо расчетов", - отметил Коболев.