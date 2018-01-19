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Росстат: россияне скопили рекордную сумму денег

Экономика

Cогласно данным Росстата, за последний год россияне накопили рекордную сумму денег.

Росстат: россияне скопили рекордную сумму денег. 381990.jpeg

Эксперты заявили, что общий объем сбережений составил 29,5 трлн рублей, что на 14% больше предыдущего периода.

Таким образом, на начало декабря 2017 года на банковских вкладах население хранило 20 трлн рублей, еще 9,7 трлн рублей - в ценных бумагах и наличных.

Не исключено, что росту общего объема сбережений россиян, в частности, способствовало увеличение реальных зарплат. Больше всего оплата труда выросла у работников социальной сферы - на 10%.

"Правда.Ру" ранее писала, что в прошлом году россияне взяли кредитов у банков больше, чем откладывали на депозитах. На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах - лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно. 

Эксперты утверждают, что выровнять ситуацию мог декабрь - традиционный сезон роста банковских вкладов, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты. Но вряд ли по итогам года депозиты существенно превысят займы.

Бывало, что кредиты опережали депозиты и раньше, но на фоне роста реальных доходов россиян, которые сейчас падают, они снизились на 1,4%. Из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов. Это создает риски финансовой устойчивости домохозяйств. Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе - ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%.

 

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