Экономист Чирков заявил о росте цен на российскую нефть до 100 долларов

Цены на российскую нефть достигли отметки в 100 долларов за баррель. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, Максим Чирков, в беседе с URA. RU. Он выразил уверенность в том, что цена за баррель нефти достигнет отметки в 100 долларов, хотя точно предсказать момент этого события достаточно сложно.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Чирков также отметил, что российская нефть продается с дисконтом по сравнению с ценой Brent, но этот дисконт постепенно уменьшается. В настоящее время нефть продается по значительно более высокой цене, чем 60 долларов за баррель, и ее стоимость продолжает расти. По мнению эксперта, среднесрочно видна тенденция к увеличению цен.

Кроме того, Максим Чирков выразил ожидание укрепления рубля. Он отметил, что после провала в нефтегазовых доходах в первой половине года начиная с третьего квартала наблюдается рост, включая объемы и цены на энергоносители и нефть. Газ на европейском рынке также подорожал. В связи с этим экономист считает, что в ближайшие недели и месяцы российские факторы будут способствовать укреплению курса рубля.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении поставок нефти в страны, устанавливающие ценовой потолок на российское топливо в ответ на западные санкции. Однако дружественным странам разрешено поставлять нефть по более низкой цене, чем установленный потолок. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российская нефтепродукция продается по рыночным ценам, которые превышают установленный потолок.

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