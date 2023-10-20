Инвестор Кузнецова рассказала, какая доходность должна вызвать подозрения

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эпоха "МММ" уже давно осталась в прошлом и преподнесла уроки для многих граждан России, но, тем не менее, некоторые до сих пор продолжают перечислять свои средства в финансовые пирамиды. Поэтому важно оставаться бдительными и разбираться, что представляют собой сомнительные финансовые организации.

Фото: openverse

Эксперт в области финансов и инвестиций, основатель инвестиционной компании Мария Кузнецова выявила признаки компаний, в которые лучше не вкладываться.

Первым признаком финансовой пирамиды является недавнее создание организации, которая активно привлекает инвестиции.

"Вы можете проверить ее статус в реестре юридических лиц, а также в реестре организаций, подозреваемых в финансовых махинациях, на официальном сайте Центрального банка. Если компания действительно честная, то она сначала разрабатывает бизнес-модель, привлекает банковские инвестиции, а затем обращается к частным инвесторам. Этот процесс обычно занимает два-три года и более", — поделилась инвестор в интервью с представителем интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Еще одним "сигналом тревоги", указывающим на возможную финансовую пирамиду, является чрезмерно высокая доходность.

"Ставка, превышающая 28% годовых, должна немедленно вызвать подозрения, особенно если речь идет о выплатах процентов ежемесячно. Не забудьте запросить подтверждения того, что у компании есть достаточные средства для выплаты процентов. Если организация обещает вам ежемесячные выплаты, то решение о вложении средств следует принимать только в том случае, если вы готовы потерять эти средства", — добавила Кузнецова.

Также, по мнению эксперта, важно проверить, существует ли у компании реальный бизнес: наличие офиса, персонала, активов и других продуктов.

"Однако одним из наиболее скрытных признаков финансовой пирамиды является использование знаменитостей и блогеров, создание шоу, которое призвано вызвать эмоциональное воздействие на потенциальных инвесторов", — предостерегла эксперт."

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.