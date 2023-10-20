Китай нарастил экспорт Российской нефти на 24 процента

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай нарастил экспорт российской нефти на 24 процента. За период с января по сентябрь китайская сторона экспортировала российской нефти почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации, представленной на сайте Главного таможенного управления Китая, объём поставок российской нефти в Китай с января по сентябрь увеличился на 24,4 процента в годовом исчислении, достигнув 79,9 миллиона тонн.

Однако стоимость приобретенной Китаем нефти из России в этот период сократилась на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $43,6 миллиарда.

Россия сохраняет свою позицию в качестве ведущего поставщика нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак. Важно отметить, что в сентябре Китай импортировал из России 8,7 миллиона тонн нефти, что на 17 процентов меньше, чем в августе.

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