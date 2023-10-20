Китай нарастил экспорт российской нефти на 24 процента. За период с января по сентябрь китайская сторона экспортировала российской нефти почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно информации, представленной на сайте Главного таможенного управления Китая, объём поставок российской нефти в Китай с января по сентябрь увеличился на 24,4 процента в годовом исчислении, достигнув 79,9 миллиона тонн.
Однако стоимость приобретенной Китаем нефти из России в этот период сократилась на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $43,6 миллиарда.
Россия сохраняет свою позицию в качестве ведущего поставщика нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак. Важно отметить, что в сентябре Китай импортировал из России 8,7 миллиона тонн нефти, что на 17 процентов меньше, чем в августе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.