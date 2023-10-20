США ужесточили санкции в отношении потолка цен на российскую нефть

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на то, что европейские страны признали полный провал идеи потолка цен на российскую нефть, Вашингтон не желает с этим мириться. Власти США ввели санкции против двух турецких компаний, которые перевозили топливо по цене выше "лимитированной".

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Речь идёт о танкерах компаний Lumber Marine SA из ОАЭ и Ice Pearl Navigation Corp., которые объявили "блокированной собственностью". Как подчеркнули в Вашингтоне, США намерены вводить рестрикции против "всех", кто пытается обойти ценовое ограничение стран "Большой семёрки" на российскую нефть.

"Для России это может означать снижение объёмов экспорта и потерю конкурентоспособности на мировом рынке нефти. Если издержки при транспортировке станут слишком высоки, то российские нефтегазовые компании вынуждены будут искать альтернативные способы поставки", — пояснил "Известиям" Владимир Николаев, доцент факультета таможенного администрирования и безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург.

Однако эксперты удивлены, что США отреагировали на перевозки "сверх потолка" только сейчас.

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