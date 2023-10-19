Презервативы могут подорожать из-за разной длины полового органа россиян и азиатов

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российским производителям презервативов пришлось столкнуться с неожиданными трудностями из-за санкций и изменения стратегии закупок сырья. Возникшие сложности связаны с несовпадением средних размеров мужских половых органов, так как, по данным журналистов, в юго-восточной Азии (где осуществляются закупки сырья) размеры меньше, чем у россиян.

Фото: Openverse

Ранее, предварительные изделия для презервативов закупались в Европе. Однако теперь необходимость изготавливать их на заказ привела к увеличению стоимости и времени производства в России. В результате, к началу 2024 года предполагается, что цены на конечную продукцию на рынке также могут подняться.

Источники Telegram-канала Baza утверждают, что российские производители, которые сами производят форму и приобретают жидкий латекс в Малайзии, также планируют увеличить цены на свои продукты на 10-15 процентов из-за роста стоимости логистики.

С началом санкционной волны россияне начали активно закупать различные виды продукции, включая презервативы. В марте прошлого года спрос на них вырос примерно на четверть. Однако после начального ажиотажа спрос на презервативы снизился, и к сентябрю 2022 года продажи сократились на 16,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

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