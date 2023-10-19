В Европе растёт популярность "Яндекса". В Европарламенте бьют тревогу

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европе заметно возросла популярность поисковой системы "Яндекс". Настолько, что на эту тему обратило внимание американское агентство Bloomberg и депутаты Европарламента.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Дело в антимонопольных мерах властей Евросоюза, которые были предприняты в отношении Google Inc. Соответственно, пользователи смартфонов — а именно среди них отмечен рост интереса к "Яндексу" — стали выбирать другие поисковые системы.

В 23 европейских странах пользователи Android могут выбрать "Яндекс" как основную поисковую систему. По данным Bloomberg, поисковик вошёл в пятёрку популярных в Германии, Италии, Чехии, Дании.

По сему поводу уже выражают обеспокоенность в Европарламенте.

"Большую обеспокоенность вызывает то, что "Яндексу" — компании, тесно связанной с Москвой — всё ещё разрешено работать на европейском рынке. Проблема не в выборе, а в том что "Яндекс" всё ещё один из вариантов", — заявила, например, депутат Европарламента Стефани Йон-Куртен.

А поскольку чиновники Евросоюза уже предъявляли "Яндексу" претензии за "пропаганду российских государственных СМИ", не исключено, что Стефани Йон-Куртен бюрократы в Брюсселе услышат.

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