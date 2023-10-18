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Депутат Госдумы Ремезков: российские компании копят долги по налогам

2:37
Экономика

Из-за уменьшения финансовой способности российских компаний возникла задолженность перед федеральным бюджетом. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, Александр Ремезков, в беседе с URA. RU. Он отметил, что налоговую нагрузку на предпринимателей не уменьшат, а задолженности будут взыскивать.

Депутат Госдумы Ремезков: российские компании копят долги по налогам
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Согласно отчету Счетной палаты РФ, на 1 июля 2023 года задолженность по доходам составила 4 588,5 миллиарда рублей и увеличилась на 25,4% за первое полугодие текущего года, что составляет чуть более 930 миллиардов рублей. Самые крупные суммы задолженности наблюдаются у ФНС (45,9%), Рослесхоза (24,6%) и Росимущества (17,5%).

"В текущей ситуации не стоит рассчитывать на существенное снижение налоговой нагрузки. Главная задача сегодня — предотвратить существенный рост задолженности. Однако мы продолжаем поддерживать идею снижения налоговой нагрузки на отечественное производство по мере стабилизации ситуации. Есть сложности с платежами, необходимость продавать продукцию с дисконтом и другие факторы. Федеральные органы исполнительной власти предпринимают меры для взыскания просроченной задолженности", — сказал Александр Ремезков.

По его словам, задолженность объясняется несколькими объективными факторами, включая внешнее санкционное давление на российскую экономику. Это, в основном, касается текущей задолженности юридических лиц, размер которой, вероятно, будет скорректирован к концу года из-за разрыва цепочек экспорта-импорта и переориентации производства на новых поставщиков и потребителей.

Согласно отчету Счетной палаты, федеральный бюджет может потерять 335 миллиардов рублей в 2024–2026 годах. Основные риски связаны с НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны. Прогноз показывает, что сбор этого налога может не достичь целевого уровня, и бюджет рискует утратить доходы в размере 109,2 миллиарда в 2024 году, 117,5 миллиарда в 2025 и 126 миллиардов в 2026.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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