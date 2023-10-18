Путин сообщил, что Россия и Китай достигли товарооборота в $200 млрд

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Товарооборот России и Китая достиг суммы в $200 млрд, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, к концу года эта планка будет преодолена.

Фото: Openverse

Как подчеркнул президент, ранее страны ставили задачу нарастить товарооборот до действующей отметки в 200 миллиардов долларов, однако теперь планка будет повышена.

"Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, — 200 млрд долларов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сообщил Путин на российско-китайских переговорах.

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