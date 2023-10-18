Товарооборот России и Китая достиг суммы в $200 млрд, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, к концу года эта планка будет преодолена.
Как подчеркнул президент, ранее страны ставили задачу нарастить товарооборот до действующей отметки в 200 миллиардов долларов, однако теперь планка будет повышена.
"Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, — 200 млрд долларов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сообщил Путин на российско-китайских переговорах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?