Европе всё чаще приходится рассчитываться за товары в рублях

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2023 года 53,1 процента всех платежей, связанных с экспортом товаров в Россию из европейских стран, были осуществлены в рублях. Почти такой же уровень (53,2 процента) был зафиксирован в июне 2023 года, и важно отметить, что в мае этот показатель впервые превысил отметку в 50 процентов.

Фото: Openverse

Около 34,1 процента всех расчётов были проведены в валюте стран, с которыми Россия не поддерживает дружественные отношения, в то время как 12,8 процента — осуществлены в других иностранных валютах.

По словам экспертов, несмотря на положительную тенденцию для рубля на мировом рынке, на торговлю по-прежнему существенно влияют санкции.

Однако, по мнению Артёма Тузова, директора департамента корпоративных финансов в ИК "ИВА Партнерс", доля рубля в объёме экспортных платежей, составляющая 52,2 процента, может считаться своеобразным пределом, который уже привёл к дефициту долларов и евро в российской экономике для покрытия потребностей в импорте.

"В результате, чтобы восстановить баланс, потребовалось вмешательство правительства для ручного регулирования продажи валютной выручки экспортёрами", — пояснил эксперт "Известиям".

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