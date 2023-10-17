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Россия заберёт деньги западных компаний в ответ на использование доходов от "замороженных" активов

1:43
Экономика

Российское правительство может зеркально ответить Западу на использование доходов от "замороженных" активов, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Россия заберёт деньги западных компаний в ответ на использование доходов от "замороженных" активов
Фото: openverse

В интервью арабскому телеканалу Asharq он напомнил, что в России также есть "замороженные" средства компаний и частных лиц из недружественных государств. И если на Западе собираются использовать доходы от российских активов, то и Россия будет поступать таким же образом.

По словам Силуанова, возможная конфискация российских золотовалютных резервов подрывает доверие к западным институтам.

Ранее сообщалось, что на Западе заморожены активы российского Центробанка на сумму свыше 300 миллиардов долларов.

Однако просто забрать эти средства в Европе и США не решаются из-за непредсказуемых экономических и юридических последствий. Как вариант, рассматривается использование доходов от них. На Западе утверждают, что эти деньги будут передавать Украине.

За первую половину этого года Euroclear в результате антироссийских санкций получил прибыль в размере 1,28 миллиарда евро благодаря процентному доходу по облигациям.

Российский же Центробанк в ноябре 2022 года сообщал, что актуальный объём средств на специальных рублёвых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, составлял свыше 280 миллиардов рублей.

С той поры представители ЦБ не комментировали информацию об объёме средств, которые находятся на специальных рублёвых счетах.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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