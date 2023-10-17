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Что будет, если не платить кредит: ошибки и выходы из ситуации

Экономика

Потребительское кредитование является одним из ключевых направлений в банковской сфере. Заемщики в этом сегменте сталкиваются с более высокими процентными ставками по сравнению с автокредитами и ипотекой. На конец августа, средняя ставка по потребительским кредитам достигла 21%, в то время как для ипотеки этот показатель составил 14,16%. В данной статье мы рассмотрим масштабы потребительского кредитования в России и возможные проблемы, связанные с его выплатой.

Что будет, если не платить кредит: ошибки и выходы из ситуации
Фото: openverse

Масштабы потребкредитования в России

На начало сентября общий объем потребительских кредитов в портфеле банков составил 13,4 трлн рублей, что означает увеличение на 2,4% за месяц. Этот сегмент составляет 42% от всех кредитов, выданных физическим лицам. Годовой прирост в данном секторе составил 14,4%. Однако Центральный банк России выражает беспокойство по поводу качества кредитов в этой области. Значительная часть займов имеет высокий уровень долговой нагрузки (ПДН), что приводит к большим затратам на выплату кредитов. В секторе потребительского кредитования 27% кредитов имеют ПДН более 80%, а 33% имеют ПДН в диапазоне 50-80%.

Проблемные потребительские кредиты достигли 8,2% от общего числа кредитов в этом секторе. Для сравнения, в ипотеке этот показатель составляет всего 0,6%. Также стоит учитывать результаты микрофинансовых организаций (МФО), у которых портфель микрозаймов для физических лиц нарастает (увеличение на 16% в годовом выражении). Доля проблемных долгов в этом сегменте (просрочка более 90 дней) достигла 34%. В связи с этим, Центральный банк принимает меры для снижения рисков, включая ограничения на выдачу кредитов с высоким ПДН и уменьшение доступности необеспеченных потребительских кредитов.

Способы облегчения долгового бремени

Правовая основа потребительского кредитования описана в различных законах и нормативных актах, включая Гражданский кодекс России, Федеральный закон о банках, законы о банковском кредитовании и микрофинансовых организациях, а также законодательство о кредитных каникулах. В соответствии с этими нормами, существует несколько способов облегчения долгового бремени:

  • Реструктуризация кредита: изменение условий займа с согласия банка или МФО.
  • Рефинансирование: оформление нового кредита для погашения имеющегося.
  • Кредитные каникулы: возможность временно не выплачивать проценты.

Однако, для использования этих способов необходимо договориться с кредитором. Договоренность может быть достигнута при правильном и честном взаимодействии заемщика с банком или МФО.

Ошибки должников и как их избежать

Неплатежеспособные заемщики могут допускать определенные ошибки, которые могут ухудшить их ситуацию:

  • Полное прекращение платежей: Это крайне не рекомендуется. Вместо этого, лучше заранее уведомить кредитора о финансовых трудностях.
  • Попытки перезайма на любых условиях: В долгосрочной перспективе это может быть невыгодным решением.
  • Отказ от взаимодействия с банком по урегулированию долга: Это увеличивает риск судебных разбирательств.

Даже при правильном взаимодействии с банком или МФО, не все кредиторы могут согласиться на урегулирование долга. Поэтому важно быть готовым к коллекторским мерам, SMS-рассылкам и даже судебным разбирательствам.

В любом случае, старание взаимодействовать с кредитором, внесение частичных платежей и объяснение финансовой ситуации могут повысить вероятность достижения соглашения с банком или благоприятного судебного решения.

При разработке стратегии взаимодействия с банком (МФО), важно учитывать потенциальные негативные последствия неуплаты долгов, такие как ухудшение кредитной истории, начисление штрафов, взаимодействие с коллекторами и возможность судебных разбирательств. В крайнем случае, может потребоваться рассмотрение вопроса о банкротстве. Все эти моменты свидетельствуют о важности попыток сначала договориться с кредитором, так как они взаимовыгодны для обеих сторон, сообщает RuNews24.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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