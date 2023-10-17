ТАСС: Сбербанк вошёл в Совет по ценным бумагам и биржам Индии

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк зарегистрировался в Индии как иностранный портфельный инвестор, передает ТАСС со ссылкой на издание Business Standard. Теперь индийский регулятор предоставит банку лицензию FPI категории I.

Фото: https://storage.myseldon.com

Сбер стал первым российским банком, зарегистрированным в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). Новый статус позволит российскому финансовому институту самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке Индии, открывать брокерский и банковский счета доверительного управляющего.

Также Сбербанк сможет участвовать в торгах на индийских биржах NSE и BSE, которые входят в число крупнейших мировых торговых площадок. Предусмотрена возможность подписки на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций, а также получения определенных налоговых льгот. Лицензия FPI категории I предоставляется только государственным или связанным с правительством иностранным инвесторам или регулируемым организациям.

С приходом в Индию Сбербанка общее количество российских FPI в стране увеличилось до пяти. В их числе — инвестиционная компания "Альфа-Капитал", УК "Первая" и другие. Есть среди них и физическое лицо: это председатель совета директоров УК "Система Капитал" Всеволод Розанов.

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