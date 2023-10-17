Аналитик Федяков заявил о росте цен в России к концу года

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

К концу текущего года ожидается увеличение цен на товары в России на 10-15%. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline, Иван Федяков, в беседе с URA. RU.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

"Учитывая, что Центральный банк поднял ставку до 13% при номинальной текущей инфляции, которая декларирует Росстат на уровне 6,7%, это говорит о том, что Росстат, верит в то, что рост цен будет на конец года двузначным. Коридор в 10-15% абсолютно реалистично нам получить", — отметил Иван Федяков.

По его мнению, этот рост объясняется тем, что множество цепочек по поставкам иностранных компаний, которые были нарушены, так и не восстановились, и вероятность восстановления их функционирования невелика. Это приводит к затруднениям в приобретении импортных товаров, что влияет на цены и стоимость производства. Ввоз готовой продукции становится более сложным и дорогим, что, в свою очередь, позволяет местным производителям и поставщикам повышать цены.

Такая ситуация также относится к комплектующим, сырью и оборудованию, необходимым для производства, из-за ухудшения логистики и колебаний валютных курсов.

Иван Федяков подчеркнул, что практически не осталось факторов, которые могли бы сдерживать рост цен. Единственными ограничивающими факторами, по его словам, являются низкая покупательская способность и инерция, так как некоторые товары, приобретенные ранее, все еще находятся на складах или находятся в пути.

Поэтому изменения курса иностранной валюты сказываются скорее на новых поставках, ожидаемых в ближайшие несколько недель или месяцев, в зависимости от вида продукции.

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