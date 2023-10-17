Россия будет строить самолёты вместе с Китаем

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совместный Фонд развития авиационной промышленности создают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и КНР, передаёт ТАСС. Об это стало известно в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин 17 октября.

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Путин прибыл в Китай для участия в Третьем международном форуме "Один пояс — один путь". Стартовый капитал Фонда — 100 млрд рублей. Инвестиции будут осуществляться в национальных валютах. Производить предполагается только гражданские самолёты, сообщила пресс-служба РФПИ.

Помимо авиационной промышленности, средства планируется вкладывать в проекты аэрокосмической индустрии, энергоэффективные и цифровые технологии. Инвестиции на территориях двух стран будут осуществляться на паритетных началах.