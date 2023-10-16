Власти Индии недовольны тем, что компании страны платят юанями за российскую нефть

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Индии недовольны тем, что компании страны платят юанями за поставки российской нефти. Агентство Reuters утверждает, что это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Отмечается, что неясно, был ли какой-либо запрет правительства на этот счёт. При этом разрешение на возможность использовать китайскую валюту при расчётах есть не только у частных, но и у государственных компаний.

Представитель индийского Минфина пояснил, что подобные расчёты не запрещены. Однако правительство не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю, подчеркнул он.

По данным Reuters, задержки в оплате пока не привели к срыву поставок, а контролируемые государством индийские нефтеперерабатывающие предприятия ищут альтернативные способы урегулирования.

Например, трейдеры были готовы оплачивать поставки нефти из России дирхамами ОАЭ, но российская сторона предпочла юани, рассказали агентству источники в нефтеперерабатывающей промышленности.

За последние два года Индия стала одним из значительных покупателей российской нефти. При этом нефтепродукты, полученные из неё, часто идут на экспорт в США и страны Европы.

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