Власти Индии недовольны тем, что компании страны платят юанями за поставки российской нефти. Агентство Reuters утверждает, что это привело к задержкам в оплате по меньшей мере семи партий топлива.
Отмечается, что неясно, был ли какой-либо запрет правительства на этот счёт. При этом разрешение на возможность использовать китайскую валюту при расчётах есть не только у частных, но и у государственных компаний.
Представитель индийского Минфина пояснил, что подобные расчёты не запрещены. Однако правительство не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю, подчеркнул он.
По данным Reuters, задержки в оплате пока не привели к срыву поставок, а контролируемые государством индийские нефтеперерабатывающие предприятия ищут альтернативные способы урегулирования.
Например, трейдеры были готовы оплачивать поставки нефти из России дирхамами ОАЭ, но российская сторона предпочла юани, рассказали агентству источники в нефтеперерабатывающей промышленности.
За последние два года Индия стала одним из значительных покупателей российской нефти. При этом нефтепродукты, полученные из неё, часто идут на экспорт в США и страны Европы.
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