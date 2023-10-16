Согласно опубликованному проекту приказа на портале правовой информации, с 1 января 2024 года Министерство финансов России предлагает увеличить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Эти изменения направлены на повышение цен для потребителей и контроль над рынком алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов, сообщает РИА Новости.
Согласно тексту документа, предлагается следующее увеличение минимальных цен:
По пояснительной записке к проекту, эти изменения в ценах связаны с инфляцией, повышением акцизных ставок на алкогольную продукцию с этиловым спиртом свыше 9 процентов и ростом затрат на производство алкогольных изделий.
Планируется установить дату вступления проекта приказа в силу с 1 января 2024 года. Минимальные розничные цены играют важную роль в борьбе с контрафактным алкоголем на рынке России.
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