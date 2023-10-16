В Правительстве РФ заявили, что ситуация с ценами на нефтепродукты стабильна

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел собрание по внутреннему рынку нефтепродуктов. Участники собрания отметили устойчивую ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, сообщает Газета. Ru.

Фото: "Фото АЗС с топливом Jet" by SeaSong is licensed under CC BY-SA 3.0.

В официальном заявлении подчеркнули, что имеется стабильность в ценах на нефтепродукты. Это наблюдается как в розничной торговле, так и в мелком оптовом сегменте, включая топливо для сельскохозяйственных производителей. В результате этой встречи нефтяным компаниям было дано поручение увеличить производство зимнего дизельного топлива.

16 октября в Министерстве финансов было отмечено, что повышение цен на топливо связано с незаконным "серым" экспортом. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что с начала сентября уровень демпфера был снижен, а рост цен начался еще летом. Он подчеркнул, что ситуация не изменится без принятия мер по пресечению экспорта топлива.

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