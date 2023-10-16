"Красный Октябрь" получил первый халяльный сертификат на шоколад "Алёнка"

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сертификат о статусе шоколада "Алёнка" как халяльного выдан производителю, фабрике "Красный октябрь", пишет "Главный региональный". Информацию подтвердили в Роскачестве.

Фото: https://mykaleidoscope.ru

Фабрика, входящая в крупнейший кондитерский холдинг России "Объединённые кондитеры", получила такой документ первой среди производителей сладкой продукции. Также халяльными признаны конфеты "Алёнка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколад горький "Бабаевский" элитный и другие.

Правомерность сертификата подтвердили и ведущие эксперты России в области законом шариата, уточнили в Роскачестве. Документ имеет важное значение для защиты прав не только производителя, но и потребителя. Не так давно, например, в Свердловской области в халяльной колбасе обнаружился код ДНК свиньи.

Ситуацию прокомментировал тогда муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, ответственность за нарушение целиком и полностью возлагается на производителя. Если мусульманин по неведению употребил продукт в пищу, факт не будет признан грехом.