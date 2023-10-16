Сертификат о статусе шоколада "Алёнка" как халяльного выдан производителю, фабрике "Красный октябрь", пишет "Главный региональный". Информацию подтвердили в Роскачестве.
Фабрика, входящая в крупнейший кондитерский холдинг России "Объединённые кондитеры", получила такой документ первой среди производителей сладкой продукции. Также халяльными признаны конфеты "Алёнка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколад горький "Бабаевский" элитный и другие.
Правомерность сертификата подтвердили и ведущие эксперты России в области законом шариата, уточнили в Роскачестве. Документ имеет важное значение для защиты прав не только производителя, но и потребителя. Не так давно, например, в Свердловской области в халяльной колбасе обнаружился код ДНК свиньи.
Ситуацию прокомментировал тогда муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, ответственность за нарушение целиком и полностью возлагается на производителя. Если мусульманин по неведению употребил продукт в пищу, факт не будет признан грехом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.