В России введут ГОСТ на хреновуху, самогон и сбитень

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начиная с 2024 в стране будет действовать ГОСТ на "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье", сообщили в "Росстандарте".

Фото: hoiswho.dp.ru

Так, согласно информации, под ГОСТ теперь будут подпадать хреновуха, самогон, сбитень и другие традиционные русские настойки.

"Отмечается, что он (ГОСТ. — Прим. ред.) распространяется на такие напитки, как самогон, сухарничек, хреновуха, берёзовка, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковка искристая", — пишет RT со ссылкой на пресс-службу "Росстандарта".

Как уточнили в ведомстве, в России развивается внутренний туризм, и такие меры просто необходимы. Кроме того, традиционные русские настойки могут занять весомую нишу в сегменте импортозамещения.

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