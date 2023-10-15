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Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции не смогли "поставить Россию на колени"

1:00
Экономика

Коллективному Западу стоит обсудить, кому больше вредят антироссийские санкции, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, Евросоюзу и США не удалось "поставить Россию на экономические колени".

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции не смогли "поставить Россию на колени"
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул глава венгерского МИД, также рестрикции не смогли помочь в вопросе урегулирования украинского конфликта.

"Кому они (санкции. — Прим. ред.) больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру", — пояснил Сийярто в интервью РИА Новости.

По его мнению, всем "очевидно", что на Россию не удалось надавить с помощью рестрикций. Кроме прочего, политики Евросоюза стараются не поднимать эту тему, а тех, кто говорит об этом открыто, "загоняют в угол".

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Работают ли санкции против России?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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