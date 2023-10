Your browser does not support the audio element.

Коллективному Западу стоит обсудить, кому больше вредят антироссийские санкции, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, Евросоюзу и США не удалось "поставить Россию на экономические колени".

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.