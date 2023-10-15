Снижение товарооборота между КНР и США сыграет на руку России

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт товаров из КНР в США упал на 16,4 процента, а импорт — на 6 процентов, сообщили в таможенном управлении Китая. По мнению аналитиков, подобная тенденция только на руку России.

Фото: datamarnews.com

По итогам трёх кварталов 2023 года товарооборот между Китаем и США сократился на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Официальные данные Главного таможенного управления Китая свидетельствуют о суммарных продажах на уровне $495,9 миллиарда. Экспорт китайских товаров в США сократился на 16,4 процента, достигнув $372,2 миллиарда, в сравнении с первыми девятью месяцами 2022 года.

В то же время импорт товаров из США снизился на 6 процентов, опустившись до $123,7 миллиарда.

По мнению руководителя департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана, подобная тенденция ведёт к тому, что торговые потребности Китай будет закрывать "где-то ещё", в том числе в России.

"Логистика между нашими странами развита очень хорошо, есть разные варианты доставки грузов по морю, воздуху и по суше (железная дорога, автотранспорт), а также смешанные варианты. При прочих равных по одному и тому же товару предприниматель отдаст предпочтение партнёру, который более всего доступен", — пояснил эксперт "Известиям".

За три квартала показатель торговли увеличился на 29,5 процента, достигнув отметки в $176,4 миллиарда. Россия увеличила импорт товаров до $81,4 миллиарда, а экспорт в Китай составил $94,9 миллиарда.

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