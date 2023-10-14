Госдолг Татарстана в скором времени может превысить 107 млрд рублей

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно законопроекту, представленному Государственным Советом РТ, предел внутреннего государственного долга Татарстана к 1 января 2025 года составит 107,7 миллиарда рублей, в то время как верхний предел внешнего долга республики будет установлен на уровне 8,7 миллиарда японских иен.

Фото: openverse

Планируется, что этот показатель уменьшится до 8 миллиардов японских иен через год. К настоящему моменту, внутренний государственный долг Татарстана достиг 109,4 миллиарда рублей, включая заемы, полученные от федерального бюджета. Власти региона планируют снизить эту цифру до 99 миллиардов рублей к январю 2026 года.

Внешний государственный долг сегодня составляет более 9,43 миллиарда японских иен, что примерно равно 6,1 миллиарда рублей по курсу Центробанка на 1 октября, что в итоге формирует общий государственный долг республики в размере 115,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает inkazan.ru.

Сейчас законопроект проходит предварительное рассмотрение в республиканском парламенте после его внесения 9 октября.

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