Цены на импортные вина в России взлетят в феврале-марте

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно аналитикам, ожидается, что повышение пошлин на зарубежные вина с 12,5% до 20% вызовет рост цен на импортные напитки в России после Нового года, примерно в феврале-марте 2024 года. Это предупреждение было высказано главой Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, Вадимом Дробизом.

Фото: Openverse

Аналитик также отметил, что рынок пока не отреагировал на повышение пошлин, поскольку розничные сети до сих пор продают остатки вина, закупленные по старым ценам. Однако, в ближайшем будущем, импортные вина из Франции, Испании и других стран, станут значительно дороже.

Дробиз предполагает, что этот рост цен создаст новую нишу для российских вин в ценовом диапазоне 300-500 рублей за бутылку. Он считает, что российские вина в этой категории могут конкурировать с импортными винами, но отмечает, что препятствием является отсутствие у отечественных вин этикеток на иностранных языках, таких как французский или итальянский.

По словам Дробиза, повышение цен не снизит спрос на импортное вино, особенно среди потребительниц, которые выбирают вино, исходя из его внешнего вида. Он считает, что женщины, в основном, покупают импортное вино, чтобы создать атмосферу романтики и праздника, ассоциируемую с Францией и Испанией.

Согласно аналитику, российский рынок также начнут заполнять южноамериканские вина, особенно вина из Аргентины и Чили.

Наконец, стоит отметить, что в России белое вино впервые стало популярнее, что объясняется особенностями вкуса и восприятием напитков потребителями.

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