Катар пригрозил создать глобальный дефицит газа

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Катара пригрозили создать глобальный дефицит в поставках природного газа в знак поддержки Палестины.

Фото: Creativecommons

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира", — заявил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Надо полагать, что речь идёт о европейских странах, для которых стабильные поставки газа из этой страны крайне важны.

Катар входит в пятёрку мировых поставщиков, производя 77 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Власти этого государства планируют к 2027 году увеличить этот показатель до 126 млн тонн ежегодно.

Накануне Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, обратилась с призывом к правительству ФРГ разорвать существующие газовые контракты с Катаром из-за поддержки последним палестинского движения ХАМАС.

"Поскольку ХАМАС годами получает финансовую и интеллектуальную поддержку от Катара, Германия не может в знак благодарности покупать миллиарды кубометров газа. Я требую, чтобы сделка (министра экономики Роберта) Хабека с Катаром была немедленно заморожена и чтобы министр экономики наконец открыл путь к расширению добычи газа в Германии", — заявил представитель СвДП по вопросам энергетической политики Михаэль Крузе.

По его словам, блокирование добычи нефти и газа из соображений охраны окружающей среды приводит к зависимости Германии от государств, которые ведут вооруженную борьбу с Израилем. Крузе подчеркнул, что Германия должна искать себе только таких энергетических партнёров, которые "признают право государства Израиль на существование".

Стоит заметить, что власти самой Германии приложили немало усилий, чтобы наладить сотрудничество с Катаром в этой сфере. Власти этого ближневосточного государства требовали заключения долгосрочных контрактов на поставки газа в ФРГ. В Берлине на это долго не соглашались.

По этой причине едва ли к заявлению Крузе прислушаются. Найти поставщиков природного газа задача, мягко говоря, не самая простая.

P.S. Власти Катара после распространения информации о возможном прекращении поставок газа в другие страны официально заявили, что не намерены этого делать.

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