Дефицит газа в Европе приводит к серьезной трансформации рынка, заявляет вице-премьер России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер России Александр Новак выразил обеспокоенность текущей ситуацией на европейском рынке газа, где наблюдается дефицит ресурса и связанный с ним рост цен.

Фото: Wikipedia

В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что многие предприятия вынуждены переплачивать за газ, поставляемый в виде сжиженного природного газа (СПГ), и это сказывается на темпах экономического развития.

Новак также отметил, что в результате высоких цен на газ, многие компании принимают решение переносить свои производства на другие рынки и страны. В целом, эта ситуация вызывает серьезную трансформацию на рынке газа в Европе.

Вице-премьер подчеркнул важность тщательной оценки последствий этой трансформации как для потребителей, так и для жителей европейских стран. Новак подчеркнул, что ситуация на рынке газа продолжит развиваться, и ее долгосрочные последствия требуют дополнительного анализа.

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