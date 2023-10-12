Экономист рассказал, когда продажа валютной выручки отразится на курсе рубля

Продажа выручки отечественных экспортеров в иностранной валюте станет фактором, способствующим укреплению рубля, однако изменения не произойдут мгновенно. Об этом рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и экономист Георгий Остапкович.
Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий определенные отечественные экспортеры реализовывать свою выручку в иностранной валюте на внутреннем рынке. Нововведение будет действовать в течение полугода и затронет 43 группы компаний, в том числе в топливно-энергетической, черной и цветной металлургии и других отраслях, сообщает Москва 24.
По мнению Остапковича, в долгосрочной перспективе такой шаг будет способствовать укреплению рубля.
"Завтра курс доллара не снизится, так как процесс изъятия выручки и требует времени. Приблизительно через два-три месяца курс должен стабилизироваться или начать снижаться, в зависимости от объема экспортной выручки, поступающей на внутренний рынок", — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что обязательная продажа экспортной выручки ранее уже вводилась в России.
"Это стандартная практика при падении национальной валюты по отношению к доллару. Регуляторы, такие как Минфин, Центробанк и правительство, вводят меры по обязательной продаже экспортной выручки для обеспечения притока валюты на внутренний рынок. Мы прибегали к этому маневру достаточно часто в разные периоды", — отметил Остапкович.
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