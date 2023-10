Your browser does not support the audio element.

Банки, вероятно, поднимут первоначальный взнос по ипотеке на 5%. Такой прогноз сделал кандидат социологических наук, доцент кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Константин Харченко.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.