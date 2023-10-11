Банки, вероятно, поднимут первоначальный взнос по ипотеке на 5%. Такой прогноз сделал кандидат социологических наук, доцент кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Константин Харченко.
Причиной этого шага, если таковой будет предпринят, станет растущая инфляция, из-за которой платёжеспособность граждан снижается, а риски банков, наоборот, увеличиваются.
"Сейчас отмечают факт сравнительно высокой доли кредитов с относительно низкой долей первоначального взноса — 20%. Возможно, банкам придется увеличивать этот порог, чтобы иметь дело с более состоятельными заемщиками", — отметил Харченко, слова которого приводит Газета.Ru.
Однако есть фактор, который сдерживает кредитные организации в их желании увеличивать первоначальный взнос. Это — конкуренция между разными банками, отметил экономист. Поэтому рост взноса не будет слишком большим, он поднимется примерно на пять процентных пунктов.
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