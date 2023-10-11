Минсельхоз: в РФ цены на продовольствие сходятся с сезонными тенденциями

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Динамика цен на продукты питания в России соответствует сезонным колебаниям. Согласно данным Минсельхоза России, цены на многие товары снизились по сравнению с прошлым месяцем. Например, цены на картофель упали на 7,6%, капусту — на 13,1%, столовую свеклу — на 6,2%, морковь — на 5,1%, лук — на 0,1%, и яблоки — на 0,5%.

Фото: Openverse

Отмечается, что цены на некоторые фрукты и овощи в настоящее время либо находятся на уровне 2022 года, либо даже ниже. Это касается картофеля, свеклы, лука и яблок, сообщает ТАСС.

Кроме того, некоторые виды продукции продолжают демонстрировать снижение цен в течение последней недели. Так, цены на капусту снизились на 2,1%, картофель — на 0,8%, а яблоки — на 0,5%.

Также отмечается, что цены на молочную продукцию, такую как пастеризованное молоко, сливочное масло и сыры, показывают почти нулевую динамику за последние двенадцать месяцев. Цены на подсолнечное масло, пшеничную муку, макароны, гречневую крупу и некоторые другие продукты в настоящее время также находятся ниже уровня предыдущего года.

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Минсельхоз отказался ограничивать цены