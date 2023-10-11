Xerox полностью остановил свою работу в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корпорация Xerox, известная своим производством копировальных аппаратов, завершила свою деятельность в России, передав управление своей российской дочерней компанией ООО "Ксерокс СНГ" местному руководству. В марте прошлого года Xerox прекратила экспорт своей продукции в Россию. Теперь российская компания была продана, и в скором времени она изменит свое наименование, не имея связи с корпорацией, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org

Президент "Ксерокс СНГ" Антон Бородихин подчеркнул, что компания продолжит поддерживать текущие контракты и запускать новые проекты в России.

"Сотрудники компании будут сохранять свои рабочие места, а клиенты и поставщики смогут продолжать сотрудничество с надежным партнером," — добавили в компании.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Ксерокс СНГ", основанное в 2002 году, полностью принадлежит ООО "Кселаб" с 10 октября, которым также руководит Бородихин. Ранее компания была частью Xerox Limited.

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