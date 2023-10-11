Федеральное казначейство Минфина РФ в настоящее время проводит аудиторскую проверку "Почты России" и до её завершения не считает целесообразным выделять дополнительное финансирование для этого почтового оператора. Эту информацию обнародовала замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Госдумы по информационным технологиям, сообщает ТАСС.
Аудитор Счетной палаты Данил Шилков поделился информацией о том, что результаты аудита будут представлены в августе 2024 года, после чего они будут переданы в обе палаты российского парламента. Кроме того, само казначейство также проводит аудиторскую проверку в "Почте России".
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