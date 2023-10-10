В ЦБ спрогнозировали, когда годовая инфляция достигнет пика

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Годовая инфляция в России достигнет своего пика весной-летом, и при этом текущий рост цен будет замедляться уже в ближайшие месяцы, по мнению заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia

"Что касается годового показателя инфляции, вероятно, максимум будет достигнут весной-летом", — сообщил он журналистам в коридорах Государственной Думы.

В то же время Заботкин отметил, что текущие темпы роста цен достигают своего максимума прямо сейчас.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и рост цен также будет замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении", — подчеркнул зампред ЦБ.

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