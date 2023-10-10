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Экономист Гольдфайн призвал не паниковать из-за падения рубля

2:40
Экономика

После периода стабилизации курса доллара он вновь превысил отметку в 100 рублей. Это обусловлено усилением геополитических напряженностей в мире и укреплением доллара на мировых рынках.

Экономист Гольдфайн призвал не паниковать из-за падения рубля
Фото: openverse

Утром вторника, 10 октября, рубль начал ослабление, и курс доллара вырос на 0,9%, достигнув значения в 100,22 рубля. Также курс евро увеличился на 1,2% до уровня в 106 рублей, что на 1,25 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Бывший главный бухгалтер компании "Камаз", заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей призвал россиян успокоиться и принять эту "новую реальность".

"Ничего в этом страшного нет, это просто объективная реальность, с которой нужно жить дальше. Резких скачков ни туда, ни обратно я не ожидаю, если не случится чего-нибудь катастрофического", — отметил эксперт.

Гольдфайн провел аналогию нынешней ситуации с первой декадой 2000-х, когда вплоть до 2010 года было повышение заработной платы в три раза, и это не соответствовало повышению производительности труда.

"За последний год у нас в стране идет очень существенное повышение заработной платы и складывается кризис на рынке труда"

"Для экономики очень плохо, когда происходит такая диспропорция. За последний год у нас в стране, соответственно, тоже идет очень существенное повышение заработной платы и складывается кризис на рынке труда. Не хватает не то что бы квалифицированных кадров, а даже неквалифицированных", — уверен он.

Эксперт подчеркнул, что снова встал вопрос с мигрантами, которые должны спасти рынок труда в России.

"Отработаны различные антикризисные мероприятия, предприниматели ищут способы организовывать бизнес-процессы с меньшей численностью сотрудников, но факт остается фактом. Резкое повышение заработной платы не соответствует повышению производительности труда", — считает Гольдфайн.

По мнению специалиста, вброс денег в экономику связан с СВО. Банк России вынужден ликвидировать денежный голод и изменить курс рубля, как это было в 2014 году, и это немного сглаживает данную диспропорцию. Эта же диспропорция между повышением зарплат и ростом производительности труда, по словам экономиста, в последние месяцы несколько начала уменьшаться в том числе из-за курса рубля к доллару.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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